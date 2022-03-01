Ukrayna, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istiyor - Son Dakika
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Ukrayna, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istiyor

01.03.2022 14:32
Ukrayna, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istiyor

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istediklerini söyledi.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istediklerini söyledi.

Melnyk, "T-online" internet sayfasına verdiği röportajda, savunma yeteneklerini güçlendirmek için Ukrayna'nın silahlandırılması gerektiğini artık tüm ortakların görmesi gerektiğini belitti.

Almanya'nın burada önemli rol oynayabileceğini aktaran Melnyk, "Alman silah şirketlerine savaş gemisi ve deniz altı sipariş vermek istiyoruz." dedi.

Melnyk, Alman siyasetinin tutumundan dolayı birkaç gün öncesine kadar bu konuda somut görüşmeler yapmanın imkansız olduğunu ancak şimdi kendisinin daha iyimser olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın sabit hava savunma sistemlerine de ihtiyaç duyduğunu aktaran Melnyk, "Almanya bu sistemleri Mısır'a sağlıyor. Bize de niye olmasın?" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 27 Şubat'ta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "dönüm noktasından" söz ettiğini hatırlatan Melnyk, "Dönüm noktası pratikte de kendini hissettirmeli, bu yüzden her iki ülkemiz silah sektöründe gerçekten yeni bir başlangıç ??yapmaya cesaret etmeli." diye konuştu.

"Hiçbir ülke bir masal dünyasında kalıcı olarak yaşayamaz"

Melnyk, geçmişte Ukrayna'ya silah vermemesinden dolayı Alman hükümetini eleştirdiğinin anımsatılması üzerine "Almanları tahrik etmek istemedim ama en başından beri ahlaki bir soruyla ilgiliydim. Almanya sahte argümanlardan oluşan bir duvarın arkasına ne kadar saklanabilir?" dedi.

Almanların kendi illüzyonlarından vazgeçmelerinin iyi olduğunu belirten Melnyk, "Hiçbir ülke bir masal dünyasında kalıcı olarak yaşayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hükümet yetkilileri, kriz ve savaş bölgelerine öldürücü silah gönderilmeyeceğini belirterek uzun süre Ukrayna'ya silah vermeyi reddetmiş ancak 26 Şubat'ta politika değişikliğine giderek Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stringer füzesi göndermeyi kararlaştırmıştı.

Başbakan Scholz, Ukrayna'ya silah sağlanmasını savunarak "Putin'in saldırganlığına başka bir cevap verilmez." şeklinde konuşmuştu.

Melnyk ise Ukrayna'ya uzun süre silah vermeyi reddeden Alman yetkililerini "soğuk kalpli ve inatçı" olmakla eleştirerek "Sevgili Federal hükümet, biz Ukraynalılar, Rusya hava kuvvetleri tarafından katledilirken roketler ve şehirler gözlerinizin önünde bombalanırken daha ne kadar boş boş izlemek istiyorsunuz? İnsanları korumak için acilen Alman hava savunma füzelerine ihtiyacımız var. Gerçek dayanışma bu olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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