Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatını başlatmak için hazırlıklara devam ediyoruz" - Son Dakika
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Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatını başlatmak için hazırlıklara devam ediyoruz"

23.07.2022 19:50
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatını başlatmak için hazırlıklara devam ediyoruz"

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'ya değil, Türkiye ile Birleşmiş Milletler'e (BM) güvendiklerini belirterek, "Limanların açılması yönündeki engelleri ortadan kaldırma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz.

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'ya değil, Türkiye ile Birleşmiş Milletler'e (BM) güvendiklerini belirterek, "Limanların açılması yönündeki engelleri ortadan kaldırma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Limanlarımızdan tarım ürünlerinin ihracatının başlaması için teknik hazırlıklara devam ediyoruz." dedi.

Kubrakov, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanına füze saldırısı düzenlemesini değerlendirdi.

Rusya'nın söz konusu saldırıyla dünyaya gerçek niyetini gösterdiğini belirten Kubrakov, "Son aylarda, altyapıya yönelik füze saldırıları, düşmanın ikinci ve hatta birinci hedefi oldu. Her gün demir yolları, köprüler, petrol depolama tesisleri ve limanlara onlarca füze atılıyor. Bu, çalışmalarımızı ve direnişimizi engellemiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 8 yıl önce savaş başlattığını işaret eden Kubrakov, şunları kaydetti:

"Biz Rusya'ya güvenmiyoruz. Ancak ortak ve müttefiklerimize güveniyoruz. Bu nedenle, Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli çıkışıyla ilgili anlaşma Rusya ile değil BM ve Türkiye ile imzalandı. Bu belge, iyi niyet jesti olarak değil, Yılan Adası'nı kurtaran Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Bu, kıyı şeridini korumak için bize modern ve yetkin silah veren müttefiklerimiz sayesinde gerçekleşti. Söz konusu belge, Ukrayna şartları doğrultusunda imzalandı."

Kubrakov, "Limanların açılması yönündeki engelleri ortadan kaldırma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Limanlarımızdan tarım ürünlerinin ihracatının başlaması için teknik hazırlıklara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: 'Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatını başlatmak için hazırlıklara devam ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov: "Limanlarımızdan tarım ürünleri ihracatını başlatmak için hazırlıklara devam ediyoruz" - Son Dakika
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