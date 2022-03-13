Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Bunu asla affetmeyeceğiz! - Son Dakika
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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Bunu asla affetmeyeceğiz!

13.03.2022 23:15

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatta anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaşarak, "Bunu asla affetmeyeceğiz!

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği harekatta anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaşarak, "Bunu asla affetmeyeceğiz!" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sonrası anne ve babalarını kaybeden çocukların videosunu paylaştı. Bodnar, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Putin bu masum çocuklardan anne babalarını çalmakla kalmadı çocukluklarını da ellerinden aldı. Bunu asla affetmeyeceğiz!" notunu ekledi. (DHA)

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Bunu asla affetmeyeceğiz!
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Bunu asla affetmeyeceğiz!
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Bunu asla affetmeyeceğiz!

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Ukrayna, Ankara, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar Bunu asla affetmeyeceğiz! - Son Dakika


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