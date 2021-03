Ukrayna Ankara Büyükelçisini Denizli ile buluşturdular

Bir dizi görüşmede bulunmak üzere Denizli'ye gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, DTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile buluştuğu iş toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli ve imkanları ele alındı.

Bir dizi görüşmede bulunmak üzere Denizli'ye gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. DTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile buluştuğu iş toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli ve imkanları ele alındı. Katılımcılar, merak ettikleri konularda soru sorma imkanı yakaladı. Büyükelçi Sybiha'nın ziyaretinin sonunda bir teşekkür belgesi ile nezaketinden dolayı şükranlarını ileten DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Biz, iki dost ülkeyiz. Bu iki dost ülke Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini artırmak ve stratejik ortaklığımızı pekiştirmek için gösterdiğiniz çaba ile emeklerinizden dolayı teşekkür eder, dostluğumuzun daim olmasını dileriz" dedi.

Büyükelçi Sybiha'ya elbirliğiyle iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "90'lı yıllarda, bağımsızlığınızı tanıyan İlk ülkelerden biri olmamızla başlayan Türkiye Ukrayna arasındaki iş birliğini artırmak, stratejik ortaklığımızı pekiştirmek için bugün bir aradayız. Sizlere, öncelikle ülkelerimiz arasındaki ticari bağı, ardından kısaca Denizli'mizi, Ukrayna ile ticaret potansiyelimizi ve yatırım imkanlarımızı anlatmak isterim. Türkiye, Ukrayna'nın başlıca ticaret ortakları arasındadır. Geçtiğimiz yıl, Ukrayna'daki en büyük yatırımcı ülke Türkiye idi. Türk müteahhitlerin yurt dışında en çok iş aldıkları 2'nci ülke Ukrayna oldu. Müteahhitlik sektörümüz, Ukrayna'da bugüne kadar 7 milyar doları bulan 200'den fazla projeye imza attı. Son 5 yılda, en fazla yatırım yapan ülkeyiz. Ukrayna'da orta ve küçük ölçekli yaklaşık 700 firmamız var. Yatırım tutarımız ise 3,6 milyar doları buluyor. Türk yatırımcılarımız, en az 10 sektörde, pazarın ilk 3 oyuncusundan biri durumunda. Türk şirketlerinin özellikle haberleşme, gıda, tekstil, bankacılık, inşaat malzemeleri alanlarında, ciddi yatırımları bulunuyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin en önemli gündem maddesi olan Türkiye Ukrayna Serbest Ticaret Antlaşması, inşallah bu yıl imzalanır. Bu, ticari iş birliklerimizi daha da artıracaktır. İki ülke arasında, yapılacak çok iş var Örneğin, Ukrayna'da tahıl hububat, Türkiye'de ise meyve sebze üretiminde birlikte projeler geliştirebilir; ortaklıklar kurulabilir. Ukrayna da bizlere tarımdan turizme, sağlıktan savunmaya kadar sektörler yelpazesinde çok geniş ve önemli iş fırsatları sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmimizi artıralım"

Konuşmasında iki ülke ve Denizli ile Ukrayna arasındaki ticari potansiyele de değinen Başkan Erdoğan, "Ülke olarak, Ukrayna'ya ihracatımız, 2 milyar 411 milyon dolar. İthalatımız ise 2 milyar 419 milyon dolar düzeyinde. Ticaret hacmimiz, yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde. Ülke olarak, 2020'de, Ukrayna'ya ihracatımızı artırdık; en fazla meyve ihraç eden ülke olduk. Denizli'den Ukrayna'ya ihracatımız ise 8 milyon 450 bin dolar. Ukrayna'dan ithalatımız da 35 milyon dolar. Denizli Ticaret Odası olarak kayda aldığımız Ukrayna'ya yönelik ihracat belgelerinde en çok yaş sebze meyve, mermer, kozmetik ürünleri, ev tekstili ve kumaş olmak üzere tekstil ürünleri, makine ve teçhizat, selüloz, kuruyemiş, endüstriyel cam ve cam ürünleri yer alıyor. Denizli, tekstilin anavatanıdır. Ülkemizden ihraç edilen havlunun yüzde 70'i ile bornozun yüzde 63'ü, Denizli'mizde üretilmektedir. Denizli'miz, 4 bin yıllık tekstil geçmişi ile modern teknolojiyi buluşturmuş, bunu çok önemli organizasyonlarla İngiltere Kraliyet Sarayı gibi önemli yerlerden talep gören dünyaca ünlü ürünler haline getirmiştir. Aynı zamanda, Ege Bölgesi'nde tarımın da merkeziyiz. Modern sera ve işletmelerinin bulunduğu Tarım ve hayvancılığın yanı sıra kuruyemiş sektöründeki yatırımlarıyla bölgesinde dikkat çeken bir yeriz. En çok kekik, üzüm, nar, kiraz ve elma üreten şehrimiz, bazı ürünlerde Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse tamamını karşılamaktadır. Dünya'da üretilen kekiğin yüzde 75'i, Türkiye'deki üretimin ise yüzde 90'ı Denizli'mizdedir. Ülkemizdeki leblebi üretiminin yüzde 85'ini de Denizli'miz karşılamaktadır. İlimiz, aynı zamanda sofralık, kurutmalık ve şaraplık olmak üzere, Türkiye bağcılığında önemli bir üzüm üretim merkezidir. 76 ülkeye, 70 çeşit tarım ürünü ihraç etmekteyiz. 175 ülkeye, 2 bin 400 çeşit ürün gönderiyoruz. Avrupa, Afrika ile Asya, ürünlerimizi pazarladığımız yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

Türk yatırımcıları Ukrayna'da yatırım yapmaya çağırdı

İki ülke arasındaki iş birlikleri ile yatırımları artırmaya yönelik ipuçlarına yer veren Büyükelçi Sybiha, "Mutluluklar paylaşılınca katlanır; üzüntüler ise azalır. Ben bu atasözünü hep söylerim. Biz birbirimizi tamamlayan iki ülkeyiz. Bugün burada Denizli ile Ukrayna arasındaki iş birliği için önemli bir adım atıldı. Bizde yatırım yaptığınızda, 5 ila 7 yıl arasında kazanmaya başlarsınız. Diğer ülkelerde, bu süre 10 yılı buluyor. Toprak Reformu yaptık. Daha önce bu imkan yoktu. Yeni projelerimizi, kamu özel sektör iş birliğiyle inşa edeceğiz. Bu da önemli bir imkandır. Birlikte yapabiliriz. Sizleri, ülkemize ve yatırım yapmaya davet ediyorum. Ukraynalı yatırımcılardan, burada sera kurmak ya da almak ile ilgili çok talep var. Burada da birlikte çalışabiliriz diye düşünüyorum. Eximbank'ın iki ülke arasındaki projelerin desteklenmesi ile ilgili bir programı var. Bundan da faydalanılabilir. Ayrıca, kardeş şehir de olabiliriz. Bu teklifimizi de bugünkü ziyaretlerimizde ilettik. İş birliğimiz ve güç birliğimiz bu sayede daha da artacaktır. Mermerden kabloya kadar birçok sektörde sizlerle ortak iş yapabiliriz. Başkanımızın da söylediği gibi diğer horozlar olduğu yerde Denizli Horozu ise her yerde öter. Bunu iş birliklerimiz için de önemli bir söz, bir işaret sayıyorum. Projeleriniz için her zaman yardıma hazırız. Cumhurbaşkanlarımızın da dediği gibi beraber büyüyelim; bunun için her şeyimiz var" dedi. - DENİZLİ