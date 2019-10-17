Ukrayna Antalya Konsolosu Khomenko, Başkan Okay'ı ziyaret etti

Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Okay'ı ziyaret etti.



Ukrayna Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko ve Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Okay'ı makamında ziyaret etti. Konsolos Khomenko ziyarette, Marmaris'teki Ukrayna topluluğuna verdiği destekten dolayı Başkan Okay'a teşekkür etti. Başkan Okay'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konsolos Khomenko ve Büyükelçi Sybhia'ya teşekkür etti. - MUĞLA