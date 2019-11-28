Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Apple'ın Kırım'ı uygulamalarında Rus toprağı olarak göstermesini eleştirdi
Son Dakika Güncel Ukrayna, Apple'ın Kırım'ı uygulamalarında Rus toprağı olarak göstermesini eleştirdi - Son Dakika

Ukrayna, Apple'ın Kırım'ı uygulamalarında Rus toprağı olarak göstermesini eleştirdi

6 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak göstermesini eleştirdi.

Ukrayna, Apple'ın Kırım'ı uygulamalarında Rus toprağı olarak göstermesini eleştirdi, System.String[]

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rusya toprağı olarak göstermesini eleştirdi.

Pristayko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Apple'ın terminolojisiyle durumu izah etmek istiyorum. Farz edin ki en büyük düşmanınız, tasarımla ilgili fikirlerinizi, yıllarca süren çalışmalarınızı ve kalbinizin bir parçasını çaldı. Şimdi de bazı cahiller acınızı umursamıyor. 'Kırım Rus toprağıdır' dendiğinde böyle hissedersin." ifadesini kullandı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, dün, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya toprağı olarak göstermeye başladığını bildirmişti.

Piskarev, Apple'ın, Rus yasalarıyla uyumlu hale gelmeyi kabul ettiğini belirterek, "Kırım şehirlerini, hava durumu ve harita uygulamalarında Ukrayna'nın parçası gibi gösteren hata giderildi." demişti.

Rusya'dan Apple'a ait hava durumu ve harita uygulamalarına girildiğinde, Kırım ve Kırım'ın şehirleri artık Rusya toprakları olarak görünürken, Rusya dışından söz konusu uygulamalara girildiğinde Kırım ve şehirleri herhangi bir ülkenin parçası olarak görünmüyor.

Duma, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını bir süre önce kabul etmişti.

Uzmanlar, tasarının yasalaşması halinde Apple'ın Rusya pazarından çekilebileceğini belirtmişti.

Ukrayna, Apple, Kırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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