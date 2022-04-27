Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor - Son Dakika
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Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor

27.04.2022 11:15

Ukrayna, güvenlik güçlerini korumak için Türkiye'den balistik koruyucu yelek ve plakalar temin ediyor.

Ukrayna, güvenlik güçlerini korumak için Türkiye'den balistik koruyucu yelek ve plakalar temin ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Teknoloji, 2008'den bu yana ileri teknik balistik seramikler üretimine yönelik çalışmalar yürütüyor. Ankara'da bulunan 3 üretim tesisinde faaliyet gösteren Nurol Teknoloji, "ileri teknik seramikler" ile yurt içindeki ve dışındaki kullanıcılar için balistik koruyucu zırh sistemlerini yerli ve milli imkanlarla üretiyor.

Nurol Teknolojinin ürettiği balistik koruyucu göğüs plakaları, balistik koruyucu kalkanlar, siperlik takımları, balistik koruyucu yelekler gibi ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelini olası tehditlere karşı koruyor. Şirket bu kapsamda yurt içinde güvenlik güçleri için çok sayıda teslimat gerçekleştirdi.

Şirket son dönemde ihracat faaliyetlerini de yoğunlaştırmaya başladı. Bu sayede aralarında başta NATO ülkeleri olmak üzere birçok dost ülkeye de kalkan, balistik koruyucu yelek ve göğüs plakası gibi ürünler ihraç edildi.

Ukrayna da güvenlik güçlerinin koruma seviyesini artırmak amacıyla ihtiyaç duyduğu balistik koruyucu yelek ve plakaları Nurol Teknolojiden sağladı. Şirket son dönemde yaptığı teslimatlarla ihracatta rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu ürünler gerek Türkiye gerekse farklı ülkelerde muharebe alanlarında kendisini kanıtladı. Teslimatı yapılan tüm balistik koruyucu ürünler akredite balistik laboratuvarlarda test edildikten sonra gönderiliyor.

Ağırlıkları hafif, balistik koruma seviyeleri yüksek çözümler

Ülkenin tek ileri teknik seramik üreticisi olan Nurol Teknoloji, kendi geliştirdiği proseslerle ürettiği bor karbür seramikler sayesinde Türkiye'nin adını bu alanda dünyadaki sayılı ülkeleri arasına yazdırdı.

Bor karbür, silisyum karbür ve alumina seramiklerle ileri balistik zırhlı çözümleri üretebilen dünyadaki birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle güvenlik güçlerinin olası en yüksek tehdide karşı korunmalarını ve operasyon alanlarında avantaj sağlamasını amaçlıyor.

Zırh çözümlerinde kullanılan malzemeler için özgün reçeteler ve üretim yöntemleri geliştirilirken şirket yetkilileri bu sayede "dünyanın en hafif zırh çözümlerini" ortaya koyabildiklerini vurguluyor.

Yerli ve milli balistik koruyucu çözümler bu alandaki dışa bağımlığı büyük ölçüde azaltırken ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor
Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor
Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor
Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor

YORUMLAR
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'Ukrayna'da bekleyen gemilerin emniyetli bir şekilde ayrılmasına yönelik temaslarımız devam ediyor' 'Ukrayna'da bekleyen gemilerin emniyetli bir şekilde ayrılmasına yönelik temaslarımız devam ediyor'

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna askeri Türk balistik zırhlarıyla korunuyor - Son Dakika


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