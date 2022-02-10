Üye Girişi
Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor - Son Dakika

Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor

10.02.2022 17:50

Donbas'ta tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Donbas'ta tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. Rusya, Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları reddetmesine rağmen bölgede askeri varlık ve hareketliliğini artırdı. Ukrayna ordusunun da 120 bin asker ve askeri teçhizatı Donbas temas hattı yakınına doğru sevk ettiği belirtiliyor. Donetsk'te konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerleri, BMP-2 türü zırhlı piyade savaş araçları ile eğitim görüyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna askerleri olası Rus savaşına karşı eğitim görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement