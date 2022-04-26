Ukrayna askerlerine Almanya'da eğitim verilecek - Son Dakika
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Ukrayna askerlerine Almanya'da eğitim verilecek

26.04.2022 14:36
Ukrayna askerlerine Almanya'da eğitim verilecek

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukraynalı askerlere Almanya'da eğitim verileceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukraynalı askerlere Almanya'da eğitim verileceğini açıkladı.

Lambrecht, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Almanya'da ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen Ukrayna'ya destek toplantısında konuşma yaptı.

Alman topraklarında Ukrayna askerlerine topçu sistemler konusunda eğitim vermek için Amerikalılarla çalıştıklarını ifade eden Lambrecht, bunun yanı sıra Hollanda ile Ukrayna askerlerine obüsler hakkında eğitim vereceklerini ve mühimmat sağlayacaklarını belirtti.

Lambrecht, yıllardır yapılan tasarruf dolayısıyla Alman ordusunun imkanlarının sınırlı olduğunu yineledi.

Bu sebeple Ukrayna'nın doğrudan şirketlerden silah almasını desteklediklerini ifade eden Lambrecht, Almanya'nın dün, Ukrayna'ya Gepard tipi uçaksavar tankların verilmesine imkan sağlamak için karar aldığını aktardı.

Ayrıca Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle "halka değişimine" giriştiklerini aktaran Lambrecht, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin eski Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerini, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht, Ukrayna'yı bu acil durumda desteklediklerini vurgulayarak burada tek başına değil, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

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Annegret Kramp-Karrenbauer, Ukrayna, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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