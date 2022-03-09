Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi

09.03.2022 19:46

Son dakika haberlerine göre Ukraynalı askerlere, Rus askerler tarafından düzenlenen roket saldırısı saniye saniye görüntülendi.

Ukraynalı askerlere, Rus askerler tarafından düzenlenen roket saldırısı saniye saniye görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken, Ukraynalı ve Rus askerleri arasındaki çatışmalar birçok şehirde sürüyor. Ukrayna'nın Voznasenaka şehrinde Rus askerlerinin Ukraynalı askerlere roket saldırısı düzenledi.

Roketin askerlerin yakınındaki duvara çarpma anı ise Ukraynalı bir asker tarafından anbean kaydedildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna askerlerine yönelik roket saldırısı saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


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