Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor

22.02.2022 23:48

Ukrayna askerlerinin b??omba düşen bölgelerde inceleme yapması Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Ukrayna askerlerinin b??omba düşen bölgelerde inceleme yapması Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. Rusya'nın bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Novoluhans'ke bölgesine konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin bekleyişi sürürken, bombalanan yerleşimlerde incelemeler gerçekleştiriyorlar.

Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor
Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor
Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor

YORUMLAR
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Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri! Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri! Ukrayna'nın Donbas bölgesinden tahliye edilenler 15 bölgeye yerleştirildi Ukrayna'nın Donbas bölgesinden tahliye edilenler 15 bölgeye yerleştirildi

Ukrayna, Donbas, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna askerlerinin cephe hattında bekleyişi sürüyor - Son Dakika


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