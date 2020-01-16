Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avusturya'ya yangın söndürme çalışmaları için yaptıkları yardım teklifinin geri çevrildiği duyuruldu.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığının yayınladığı mesajda, "Avusturya'ya yangın söndürme araçları, itfaiye erleri, altyapı yenileme çalışmalarına destek, mağdurların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konu başlıklarını içeren yardım teklifimiz, 'yeterli imkanlara sahibiz' cevabıyla geri çevrildi" ifadelerine yer verildi.



Yayınlanan mesajın devamında, Avusturya'nın yardım talep etmesi halinde yangın söndürme ekipmanları ve yaklaşık 200 kişiden oluşan itfaiye timinin, kiralanacak bir özel uçakla 48 saat içinde olay yerinde olabileceği de belirtilldi.



Aylardır süren yangında, ölen yüzlerce hayvanın yanı sıra 20 kişi hayatını kaybetti ve bin 500 yerleşim birimi yangında zarar gördü. Avusturya yönetimi askeri gemilerle sadece deniz yoluyla ulaşılabilen yerleşim yerlerine insani yardım takviyesinde bulunuyor. 40 dereceyi aşan sıcaklar yüzünden yangının ilerlemeye devam ettiği belirtiliyor. - KİEV