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KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı - Son Dakika

KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı

21.02.2022 12:41

Ukrayna Müşterek Kuvvetler Karargahı Sivil-Asker İş Birliği Ortak Merkezi Başkanı Viktor Lisyuk, "Rus işgal güçleri" diye tanımladığı ayrılıkçıları, Donbas bölgesinde evleri ve sivil altyapıyı hedef alarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Müşterek Kuvvetler Karargahı Sivil-Asker İş Birliği Ortak Merkezi Başkanı Viktor Lisyuk, "Rus işgal güçleri" diye tanımladığı ayrılıkçıları, Donbas bölgesinde evleri ve sivil altyapıyı hedef alarak uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Lisyuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 gün içinde Donbas bölgesindeki temas hattı boyunca yer alan yerleşim yerleri, sivil altyapı ve evleri hedef alan yaklaşık 100 saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Rus işgal kuvvetlerinin ilkokulları, ortaokulları, anaokulları ve evleri bombalayarak uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini vurgulamak isterim." diyen Lisyuk, su ve elektrik sistemlerinin de hedef alındığını öne sürdü.

Müşterek Kuvvetler Basın Birimi Başkanı Pavlo Kovalçuk da Kramatorsk kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Rus işgal güçlerini" Ukraynalı askerleri haksız yere suçlamak için bir "provokasyon" daha gerçekleştirmekle suçladı.

Ayrılıkçıların elinde bulunan iki bölgeye ağır silahlarla ateş açıldığını kaydeden Kovalçuk, bunun kendileri tarafından yapılmadığını vurguladı.

Kovalçuk, son günlerdeki ateşkes ihlallerinin büyük çoğunluğunda Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan silahların kullanıldığını aktararak "Düşman, 152 milimetre ve 122 milimetre topçu sistemlerinin yanı sıra 120 milimetre ve 82 milimetre havan topu kullanmaya devam etti. Açılan ateş sonucu bir asker yaralandı. Şu anda durumu stabil." dedi.

Ukraynalı askerlerin asla ateş açmadıklarını ve uluslararası insani hukuka sıkı sıkıya bağlı olduklarını da belirten Kovalçuk, bugün itibarıyla ateşkesin 8 kez ihlal edildiğini söyledi.

Kovalçuk, "İşgal güçleri, sivillerin arkasına saklanarak, onları canlı kalkan olarak kullanarak sivil yerleşimlerin arkasından Ukrayna mevzilerini korkakça bombalamaya devam ediyor." diye konuştu.

Ukrayna- Rusya krizi

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu İttifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.

Gerginlik sürerken son günlerde ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ateşkes ihlallerinde artış gözleniyor.

Bölgedeki Donetsk ve Lugansk şehirleri, 2014'ten beri Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde bulunuyor.

Son günlerdeki olaylar sırasında 3 Ukraynalı asker hayatını kaybetmişti.

KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı
KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı
KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı
KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı
KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı
KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı
KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı

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Ukrayna, İşgal, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KRAMATORSK - Ukrayna, ayrılıkçıları evleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçladı - Son Dakika


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