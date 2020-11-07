Ukrayna, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve faillerin bulunup adalete teslim edimeleri gerektiği bildirildi.

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmamıştı.