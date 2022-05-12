Ukrayna: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor

12.05.2022 18:21
Ukrayna: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, şu anda Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasındaki ağır yaralı 38 askeri tahliye etmek için yapılan müzakerelerin çok zor ilerlediğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, şu anda Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasındaki ağır yaralı 38 askeri tahliye etmek için yapılan müzakerelerin çok zor ilerlediğini bildirdi.

Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, esir tutulan Rus askerlerine karşılık Azovstal'da kurtarılmayı bekleyen Ukraynalı ağır yaralı askerleri tahliye etmek için yürüttükleri müzakerelerin çok zor ilerlediğini belirtti.

Özellikle bazı politikacılar ile gazetecilerin kamuoyuna yaydıkları müzakere içeriğine ilişkin açıklamaların toplumu yanlış bilgilendirmekle kalmayıp aynı zamanda müzakere sürecini de olumsuz etkilediğini kaydeden Vereşçuk, "İnsanların hayatı söz konusu. Yalvarıyorum, bilmediğiniz şeyler hakkında halka acık yorumlardan kaçının." diye konuştu.

Vereşçuk, mevcut müzakerelerin sadece Azovstal'daki ağır yaralı 38 askeri kurtarmak için yürütüldüğünü vurgulayarak "Adım adım çalışıyoruz. Şu anda 38 ağır yaralıyı takas edeceğiz ve sonra devam edeceğiz. Bazı medya kuruluşlarının ortaya attığı 500 veya 600 kişinin takası konusunda şu anda herhangi bir müzakere yok." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto İsviçre'deki Ukraynalılardan Mariupol'deki sivillerin kurtarılması için protesto Son dakika haberleri! Ukrayna: Azovstal'dan yaralı askerlerin çıkarılması için Rusya'ya esir değişimi teklif ettik Son dakika haberleri! Ukrayna: Azovstal'dan yaralı askerlerin çıkarılması için Rusya'ya esir değişimi teklif ettik

Başbakan Yardımcısı, Müzakere, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı canlı yayında bombayı patlattı! "Kaftancıoğlu'nun Genel Başkan olmasını istiyorlar"
00:29 Meksika'da zemin çöktü, yatağında uyuyan adam öldüğünü sanıp kalp krizi geçirdi!
00:27 Son seçim anketine damga vuran detay! MHP'li seçmenin yeni adayı Demirtaş!
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:37:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna: Azovstal ile ilgili müzakereler çok zor ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement