Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile enerji alanında bir dizi anlaşmadan çekildi - Son Dakika

Ukrayna'nın, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile enerji alanındaki bir dizi anlaşmadan çekildiği bildirildi.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın BDT kapsamında madencilik, elektrik endüstrisi ve nükleer enerjinin barışçıl yollarla kullanımı alanında beş anlaşmadan çekildiği aktarıldı.

Ukrayna'nın söz konusu alanlarda BDT'nin siyasi yönü sebebiyle 2014'ten beri aktivitelere katılmadığı belirtilen açıklamada, anlaşmaların pratik açıdan önemini kaybettiği kaydedildi.

Geçen ay da Ukrayna, BDT ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekilmişti.