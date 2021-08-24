Üye Girişi
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor - Son Dakika

Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor

24.08.2021 12:22
Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor, System.String[]

Ukrayna, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 30. yılını resmi törenle kutluyor.

Ukrayna, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 30. yılını resmi törenle kutluyor.

Ukrayna, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edişinin 30. yılını kutluyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya bağlı toplam 44 ülkeden yetkililerin katıldığı törende, Türkiye'den satın alınan insansız hava aracı Bayraktar TB2 ve Ukrayna ordusuna ait ekipmanlar yer aldı. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı ve halkı hayal kırıklığına uğratmayacaklarını ifade ederek, "Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılı. Bugün herkes görüyor ki Ukrayna, demokratik ve özgür ülkeler arasında yerini alıyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Özgürlük için verilmiş yüzyılların tecrübesi var. Bağımsızlık günün kutlu olsun Ukrayna, seni hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi. Ukrayna olarak yeni ilklere imza atacaklarını dile getiren Zelenskiy, "Güçlü ülkeler 'ilk defa' sözünden korkmazlar. Bundan dolayı Ukrayna Uçak Fabrikası Antonov, 30 yıl boyunca ilk defa ordu için 3 uçak üretecek. Ayrıca ordu için helikopterler, tanklar üretilecek. Güçlü ülke olarak donanma kuvvetlerini yeniliyor ve korvetler inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

24 Ağustos 1991'de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu'nda bağımsızlığın ilan edildiği belge onaylanırken, 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda Ukraynalıların yüzde 90.32'si ülkenin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığına kavuşması için oy kullanmıştı. Bağımsızlık Günü, Rusya'nın Kırım yarımadasını ilhak ettiği ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklediği 2014'ten bu yana ülkede daha fazla önem kazandı. Doğuda çatışmalar devam ederken, Ukrayna dün Kırım'ın durumuyla ilgili başkent Kiev'de AB ve NATO'ya bağlı ülkeler olmak üzere toplam 44 ülkenin Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılım sağladığı Kırım Platformu Zirvesi'ni düzenlemişti. - KİEV

Avrupa Birliği, Bağımsızlık, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu 12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Yangın çıkan evde Kiracı, demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı 12:08 Yangın çıkan evde Kiracı, demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı Irak'ın kuzeyin bölgesinde bulunan Asos'a hava harekatı! Operasyonda 28 hedef imha edildi 12:04 Irak'ın kuzeyin bölgesinde bulunan Asos'a hava harekatı! Operasyonda 28 hedef imha edildi
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız 11:51 Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor 11:36 Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Suriyeli uyruklu şahıs, 10:42 Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu 10:04 Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Oyuncu Celil Nalçakan, 09:56 Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına

Son Dakika Haberleri
12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu
12:22 "Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor
12:08 Şarkıcı Begüm Polat, komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı! Mendil satan çocuklar yüzünden tartıştılar
12:08 Yangın çıkan evde Kiracı, demir korkuluklar sökülerek kurtarıldı
11:55 Yeni Zelandalı Bakan Chris Hipkins'in gafı sosyal medyada gündem oldu
11:54 Türkiye'nin yeni atağı olan ''Ulusal Yapay Zeka Stratejisi"nin tanıtımı yapıldı: 2025'e kadar 50 bin istihdam sağlanacak
11:51 Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız
11:49 Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,
11:17 Korkutan haber günler sonra öğrenildi! Tecrübeli oyuncu Filiz Akın yoğun bakımda tedavi görüp taburcu olmuş
11:08 Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Şarkıcı Begüm Polat, komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı! Mendil satan çocuklar yüzünden tartıştılar Şarkıcı Begüm Polat, komşusunun tekmeli yumruklu saldırısına uğradı! Mendil satan çocuklar yüzünden tartıştılar         
12:08
Yeni Zelandalı Bakan Chris Hipkins'in gafı sosyal medyada gündem oldu Yeni Zelandalı Bakan Chris Hipkins'in gafı sosyal medyada gündem oldu         
11:56
Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı, Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,         
11:49
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi         
10:13
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Biden: Savaşta bize yardım eden Afganları, ABD'deki yeni evlerine davet edeceğiz Biden: Savaşta bize yardım eden Afganları, ABD'deki yeni evlerine davet edeceğiz         
09:55
Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı Taliban, ABD ordusunun geride bıraktığı silahları satılmak üzere Pakistan'a nakletmeye başladı         
09:48
İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı         
07:28
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı         
00:17
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu         
21:15
3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları         
17:47
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum         
17:04
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 12:37:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna bağımsızlığının 30. yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement