Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor"

31.03.2022 17:07
Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinde 100 bin sivilin acil tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinde 100 bin sivilin acil tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

Vereşuk, çevrim içi brifingde yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 75 bin sivili Mariupol'dan çıkarabildiklerini belirterek, "Şimdi 100 bin sivil acil tahliye bekliyor. Bunlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler." dedi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehrin Rus ordusunca kuşatılmasından bu yana 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rus tarafı sivillerin güvenli tahliyesi için daha önce sözler vermiş fakat tahliyeler yine Rus ordusunca engellenmişti.

Bugün Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığı ile sivillerin bir kısmının daha tahliye edilmesi planlanıyor ve bunun için Mariupol'a 45 otobüs gönderildi.

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Başbakan Yardımcısı: 'Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "Mariupol'da 100 bin sivil acil tahliye bekliyor" - Son Dakika
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