Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "10 tahliye koridorundan 3'ü gerçekleşmedi" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "10 tahliye koridorundan 3'ü gerçekleşmedi"

14.03.2022 23:44

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 14 Mart'ta planlanan 10 tahliye koridorundan 3'ünün sabote edildiğini ve can güvenliği sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirterek, "Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 14 Mart'ta planlanan 10 tahliye koridorundan 3'ünün sabote edildiğini ve can güvenliği sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirterek, "Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşuk, oluşturulan tahliye koridorlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün 14 Mart'ta oluşturulan 10 tahliye koridorundan sadece 7'si tamamlandı" dedi.

Söz konusu tahliyeler ile yaklaşık 4 bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini aktaran Vereşuk, "Kiev bölgesinde 2 bin 28, Gostomel'den 400, Vorzel'den 620, Dmitrivka'dan 100, Peremohka'dan 800, Lugansk bölgesinden bin 780, Kuzey Donetsk'ten 600, Papana'dan 210, Şehirske'den 76 ve Rubejna'dan 480 kişi tahliye edildi" dedi.

"RUSYA TERÖRİST BİR DEVLET GİBİ DAVRANIYOR"

Mariupol'e göndermeye çalıştıkları insani yardım tırının halen engellendiğini ifade eden Vereşuk, "Yapılması planlanan bazı tahliye koridorları saldırılar yüzünden gerçekleşemedi. İnsanlarımızı tahliye etmeye devam edeceğiz. Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor" dedi.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 10 tahliye koridorundan 3'ü gerçekleşmedi
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 10 tahliye koridorundan 3'ü gerçekleşmedi
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 10 tahliye koridorundan 3'ü gerçekleşmedi

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, 14 Mart, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: '10 tahliye koridorundan 3'ü gerçekleşmedi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "10 tahliye koridorundan 3'ü gerçekleşmedi" - Son Dakika
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