Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "12 esir Ukrayna askeri evine döndü" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "12 esir Ukrayna askeri evine döndü"

09.04.2022 21:14
Son dakika haberleri... Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "12 esir Ukrayna askeri evine döndü"

Son dakika habere göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Ukrayna, Rusya ile üçüncü esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Ukrayna, Rusya ile üçüncü esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, bugün iki ülke arasında üçüncü esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, iki ülke arasında gerçekleştirilen esir takasının ardından yaptığı açıklamasında, "Ukrayna, Rusya ile üçüncü esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü. Anlaşma kapsamında 14 sivil vatandaşımız da Ukrayna'ya geri döndü" ifadelerini kullandı.

Vereşuk, serbest bırakılan Rus askerlerinin sayısına ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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