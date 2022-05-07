Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bütün kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Azovstal'dan tahliye edildi" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bütün kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Azovstal'dan tahliye edildi"

07.05.2022 21:15
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bütün kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Azovstal'dan tahliye edildi"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Bütün kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Azovstal fabrikasından tahliye edildi" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Bütün kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Azovstal fabrikasından tahliye edildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında bulunan sivillerin tahliyesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Azovstal çelik fabrikasından tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Cumhurbaşkanının emri yerine getirildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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