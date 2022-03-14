Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız"

14.03.2022 11:30
Ukrayna Başbakan Yardımcısı: "İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugün yapılacak tahliyelere ilişkin bilgi vererek, "İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugün yapılacak tahliyelere ilişkin bilgi vererek, "İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları devam ederken, sivillerin bölgeden tahliye ediliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün açılacak insani koridorlar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı olan Vereşuk, "Bugün yapılması planlanan 10 insani koridora ilişkin bilgi vermek istiyorum. Bogdanivka ve Yeni Bogdanivka köyünden Brovari şehrine, Peremoga köyünden Brovari şerine, Bobrik köyünden Brovariy şehrine, Gostomel şehrinden Belagorodka köyüne, Vorzel'den Belogorodka köyüne, Dmitrivka köyünden Belogorodka köyüne, Severo Donetsk şehrinden Slovyansk şehrine, Papasna şehrinden Slovyans şehrine, Şehirske köyünden Slovyansk şehrine tahliyeler düzenlenecek. Berdyansk şehrinden başlayarak Manguşk üzerinden Mariopol şehrine ulaştırmak istediğimiz gıda ve ilaçlardan oluşan insani yardım konvoyuna yapılan engelleri de kaldırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Vereşuk, Rusya tarafından kaçırılan 2 Belediye Başkanı ile ilgili olarak ise "Melitopol şehri Belediye Başkanı İvan Federov halen esir durumda. Ayrıca Dniprorudniy şehrinin de kaçırılan Belediye Başkanı Yevgeny Matveev'in durumu da gizemini koruyor. Her yer Ukrayna olacak" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Başbakan Yardımcısı: 'İnsani yardım konvoyuna yapılan engelleri kaldırmaya çalışacağız' - Son Dakika


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