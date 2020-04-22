Ukrayna "Başbakan yardımcısını" Gürcistan'dan transfer etti - Son Dakika
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Ukrayna "Başbakan yardımcısını" Gürcistan'dan transfer etti

21 dakika önce

Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi.

Ukrayna

Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak bir hamle geldi. Kiev yönetimi, Başbakan Yardımcılığı görevi teklifi götürdüğü Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'den olumlu yanıt geldi. Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna'nın Odessa ilinin eski valisi Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin kendisine reformlardan sorumlu başbakan yardımcılığı görevini teklif etmesinden son derece onur duyduğunu söyledi.

Ukrayna, Başbakan Yardımcılığı görevi teklifi götürdüğü Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'den olumlu yanıt geldi. İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nden yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin başbakan yardımcılığı konusunun bu cuma günü parlamentoda görüşülerek oylamaya sunulacağı ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna'nın Odessa ilinin eski valisi Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin kendisine reformlardan sorumlu başbakan yardımcılığı görevini teklif etmesinden son derece onur duyduğunu söyledi.

İLK İŞİ REFORM OLACAK

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zelenski'yi desteklediğini hatırlatan Saakaşvili, bütün vatansever güçlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın ve dünyanın ekonomik açıdan zor şartlarda olduğuna dikkat çeken Saakaşvili, bu şartlarda, reformlar konusunda kararlı davranmanın, hiçbir zaman olmadığı kadar gerekli olduğunu ifade etti.

CUMA GÜNKÜ OYLAMAYA KATILACAK

Ukrayna'da iktidarda bulunan ve parlamentoda sandalye sayısının çoğunluğuna sahip olan Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamento Grup Başkan Vekili Yevgeniya Kravçuk da, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Saakaşvili'nin reformlardan sorumlu başbakan yardımcısı olarak atanmasına sıcak baktığını belirtti. Kravçuk, diğer taraftan, Saakaşvili'nin reform planını sunması için, parlamentoda cuma günü yapılacak oturuma davet edildiğini ve Saakaşvili'inn başbakan yardımcılığı konusunun cuma günkü oturumda oylanacağını kaydetti.

MİHAİL SAAKAŞVİLİ KİMDİR?

Gürcistan'da 2003 yılında yapılan Gül Devrimi'nin ardından iktidara gelen Mihail Saakaşvili, iki dönem üst üste cumhurbaşkanı seçilmiş ve 2003 yılındfan 2013 yılına kadar on yıl, Gürcistan'ı yönetmişti. 2013 yılında iktidara gelen partinin Saakaşvili hakkında soruşturma başlatması nedeniyle Gürcistan'dan ayrılan Saakaşvili, Ukrayna'da 2014 yılında Batı yanlısı kesimlerin düzenlediği ihtilalin ardından, dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından Ukrayna'ya davet edilerek başdanışman yapıldı ve ertesi yıl, Ukrayna vatandaşlığına geçirilerek, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa iline vali olarak atandı. Ancak bir süre sonra Ukrayna yönetimi ile ters düşen Saakaşvili, bu görevinden ayrıldı ve Cumhurbaşkanı Poroşenko'ya karşı başkent Kiev'de protesto gösterilerine başladı. Ancak dönemin yönetimi, Saakaşvili'inn Ukrayna vatandaşlığını iptal etti ve 2018 yılı başlarında, Saakaşvili'yi Ukrayna'dan sınırdışı etti. Saakaşvili, Ukrayna'da yönetimin geçen yıl değişmesinden sonra Ukrayna'ya yeniden dönme ve Ukrayna vatandaşlığını kazanma imkanını elde etti.


Mihail Saakaşvili, Gürcistan, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:59 Kaynak: DHA

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