- Ukrayna Başbakanı Shmygal: "2008'den bu yana meydana gelen en kötü sel felaketi"- Ukrayna'daki... - Son Dakika

- Ukrayna Başbakanı Shmygal: "2008'den bu yana meydana gelen en kötü sel felaketi"- Ukrayna'daki...

- Ukrayna Başbakanı Shmygal: "2008'den bu yana meydana gelen en kötü sel felaketi" Ukrayna'daki sel felaketinde 3 kişi öldü Ukrayna'da etkisini sürdüren sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken 187 köyde 5 bin ev sular altında kaldı.

- Ukrayna Başbakanı Shmygal: "2008'den bu yana meydana gelen en kötü sel felaketi"

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Ukrayna'daki sel felaketinde 3 kişi öldü

KİEV - Ukrayna'da etkisini sürdüren sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken 187 köyde 5 bin ev sular altında kaldı. Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal, "2008'den bu yana meydana gelen en kötü sel felaketi" dedi.

Ukrayna'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Selin ardından 187 köyde yaklaşık 5 bin ev sular altında kalırken çok sayıda köprü de yıkıldı. Başbakan Denys Shmygal ile İçişleri Bakanı Arsen Avakov selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Başbakan Shmygal yaptığı açıklamada, "Beş bölgedeki durum kritik. Ivano-Frankivsk bölgesi en kötü etkilenen yer. Bu şekilde sel felaketi en son 2008'de meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Shmygal ayrıca, kurtarma ekiplerinin korona virüs olanlar da dahil olmak üzere tüm hastaların selden etkilenen Halich kasabasındaki hastaneden tahliye edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Arsen Avakov da toplamda 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde oluşan hasarın giderileceğini duyurarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sel felaketi, "Uzun yıllar boyunca meydana gelen en güçlü sel" şeklinde nitelendirildi. Açıklamada, bölgeye 4 helikopter, 1 uçak ve 150 askerin gönderildiği duyuruldu.

Öte yandan Ukrayna'da 2008 yılında meydana gelen sel felaketinde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Ukrayna Başbakanı Shmygal: '2008'den bu yana meydana gelen en kötü sel felaketi'- Ukrayna'daki... - Son Dakika

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