Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne hitap etti - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne hitap etti

14.03.2022 20:14
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne hitap etti

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'nın üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmesini istediklerini belirtti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'nın üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmesini istediklerini belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Şmıgal, video konferans yoluyla AKPM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, Ukrayna halkının sesini duyurma fırsatı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın Rusya'nın oluşturduğu "tehdit" konusunda gözlerini açtığını söyleyen Şmıgal, Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) birçok maddesini ve 8 yıldır insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Şmıgal, Rusya'nın insan hakları ihlallerine ilişkin her gün kendilerine bilgi geldiğini aktardı.

Uluslararası toplumun buna orantılı şeklide müdahale etmesi gerektiğini ifade eden Şmıgal, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmesini istediklerini kaydetti.

Şmıgal, Rusya'nın başlattığı savaşla "terör" ve "soykırım" suçlarının cezasız kalmayacağını vurguladı.

Savaşta 12 binden fazla Rus askeri öldürüldüğü bilgisini teyit ettiklerini ifade eden Şmıgal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşebileceğini belirtti.

Şmıgal, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı savunmak için birlik içinde olunması ve nükleer felaket yaşanmadan saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna'nın hava sahasının korunması gerektiğini ifade eden Şmıgal, Rusya-Ukrayna savaşının 18. gününde yaklaşık 90'ı çocuk olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybettiği, Ukraynalıların evsiz kaldığını ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

Şmıgal, savaşta eğitim, sağlık kuruluşlarının ve diğer sivil yapıların yıkıldığını ifade ederek, Ukraynalıları ağırlayan Avrupa ülkelerine teşekkürlerini iletti.

Bu konuşmayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yapması planlanıyordu ancak AKPM Genel Kurulu'na katılamaması nedeniyle konuşmayı Başbakan Şmıgal yaptı.

AKPM Genel Kurulu'nun toplantısı yarın da devam edecek.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya alınmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne hitap etti - Son Dakika


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