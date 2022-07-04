Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerektiğini söyledi

04.07.2022 22:29
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerektiğini söyledi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, savaş sonrası ülkesinin kalkınabilmesi için 750 milyar dolar gerektiğini açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, savaş sonrası ülkesinin kalkınabilmesi için 750 milyar dolar gerektiğini açıkladı.

İsviçre'nin Lugano kentindeki Ukrayna Kalkınma Konferansı'nda konuşan Şmıgal, Ukrayna'da Rus saldırılarının oluşturduğu maddi hasara değindi.

Şmıgal, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki altyapı zararının 100 milyar doları bulduğunu belirterek, Ukrayna'nın yeniden inşa edilebilmesi için 3 aşamalı kalkınma planı uygulanması gerektiğini kaydetti.

İlk aşamada halkın günlük yaşamının normale dönmesinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Şmıgal, ikinci aşamada geçici konut edindirme, hastane ve okul inşaatlarının yapılması, üçüncü aşamada ise ülkenin kalkınma sürecinin başlamasının öngörüldüğünü söyledi.

Şmıgal, söz konusu kalkınma planı için 750 milyar dolar gerektiğinin altını çizerek, "Bu yenilenme planı için lazım olan parayı kim ödeyecek?" ifadesini kullandı.

Öte yandan konferansta konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın savaş sonrası yaralarının sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden inşası için AB'nin özel bir platform oluşturacağını duyurdu.

Von der Leyen, savaşın başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya maddi destek bağlamında 6,4 milyar dolar gönderdiği bilgisini paylaşarak, "Daha fazla maddi destek gelecek. Orta ve uzun dönemli yeniden inşa sürecine ciddi bir şekilde ağırlık vereceğiz." dedi.

Ukrayna Kalkınma Konferansa yarın sona erecek. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı temsil ediyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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