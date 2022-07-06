Ukrayna Başbakanı: Ukrayna Ekonomisi Bu Yıl En Az Yüzde 35 Daralacak - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı: Ukrayna Ekonomisi Bu Yıl En Az Yüzde 35 Daralacak

06.07.2022 12:00
Ukrayna Başbakanı: Ukrayna Ekonomisi Bu Yıl En Az Yüzde 35 Daralacak

Ukrayna Devlet İstatistik Kurumu'na göre, ülkenin GSYİH'si 2022'nin Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 oranında daraldı.

Ukrayna Devlet İstatistik Kurumu'na göre, ülkenin GSYİH'si 2022'nin Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 oranında daraldı.

KİEV, 6 Temmuz (Xinhua) -- Interfax-Ukrayna Haber Ajansı Salı günü, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) Rusya ile olan çatışma nedeniyle bu yıl en az yüzde 35 oranında küçüleceğini bildirdi. İsviçre'deki Ukrayna'yı Kurtarma Konferansı'nda konuşan Şmihal, Ukrayna ekonomisinin çatışmanın ilk haftalarında girdiği "şok koma" halinden kurtulmaya başladığını söyledi.

Hükümetin "nispeten başarılı" bir tahıl ekim kampanyası yürüttüğünü ve batı sınırında lojistik faaliyetleri devam ettirdiğini belirten Şmihal, ekonominin hala birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Devlet İstatistik Kurumu'na göre, Ukrayna'nın GSYİH'si 2022'nin Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 oranında daraldı. Ukrayna Ulusal Bankası'nın tahminlerine göre, yılın ikinci yarısında ekonomik daralma oranı daha düşük olacak ancak genel olarak Ukrayna'nın reel GSYİH'si yıl boyunca yüzde 30'dan fazla azalacak.

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Kaynak: Xinhua

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