Ukrayna Başbakanı: Uluslararası Bağışçılardan 1,7 Milyar Dolar Yardım Gelecek - Son Dakika
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Ukrayna Başbakanı: Uluslararası Bağışçılardan 1,7 Milyar Dolar Yardım Gelecek

10.07.2022 12:20
Ukrayna Başbakanı: Uluslararası Bağışçılardan 1,7 Milyar Dolar Yardım Gelecek

KİEV, 10 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal Cumartesi günü Telegram üzerinden, Ukrayna'nın uluslararası bağışçılardan 1,7 milyar ABD doları hibe yardımı alacağını duyurdu.

KİEV, 10 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal Cumartesi günü Telegram üzerinden, Ukrayna'nın uluslararası bağışçılardan 1,7 milyar ABD doları hibe yardımı alacağını duyurdu. Şmihal, paranın Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından kurulan tek bağışçılı bir vakıf fonu aracılığıyla Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi. Fonlar, tıbbi garanti programı kapsamında Ukrayna'nın tıbbi hizmetler için bütçe harcamalarını karşılamak amacıyla kullanılacak. Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marçenko geçen ay halka açık bir etkinlikte, Kiev'in 2022 yılı sonuna kadar Batılı ortaklarından 20 milyar dolar uluslararası yardım toplamayı planladığını söylemişti.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Ukrayna Başbakanı: Uluslararası Bağışçılardan 1,7 Milyar Dolar Yardım Gelecek - Son Dakika
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