Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu - Son Dakika
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Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu

24.02.2022 11:40
Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu

Bakırköy'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kişilerce hareketlilik yaşanıyor. Tedirgin ve korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı.

Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, "Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, "Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar "diye konuştu.

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailelerini kurtarmak isteyen Ukraynalılar İstanbul-Ukrayna Başkonsolosluğu'na koştu - Son Dakika
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