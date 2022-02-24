UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK -2 - Son Dakika
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UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK -2

24.02.2022 14:28

UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK -2 TÜRKİYE'DE YAŞAYAN UKRAYNALILAR KONUŞTURojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ- Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kişilerce hareketlilik yaşanıyor.

UKRAYNA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK -2

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN UKRAYNALILAR KONUŞTU

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ- Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- BAKIRKÖY'de bulunan Ukrayna Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kişilerce hareketlilik yaşanıyor. Tedirgin ve korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı.

Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, "Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, "Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar"diye konuştu.

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Türkiye, Ukrayna, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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