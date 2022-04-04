Ukrayna Başsavcılığı: "Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedi bulundu" - Son Dakika

Rusya ordusundan geri alınan Buça'da savaş suçlarını belgeleme çalışmalarını sürdüren Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılık ile polisin, Buça'daki bir çocuk sağlık tesisinin bodrum katında elleri bağlı 5 kişinin cesedini bulduğu bildirildi.

"Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri, silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından onları öldürdü." ifadesine yer verilen açıklamada, polis ve savcıların olay yerinde her bir savaş suçunu kayıt altına almaya devam ettiği aktarıldı.