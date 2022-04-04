Ukrayna Başsavcısı Venediktova Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu - Son Dakika
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Ukrayna Başsavcısı Venediktova Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu

04.04.2022 12:41

Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulunduUKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova yaptığı yazılı açıklamada, kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu

UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova yaptığı yazılı açıklamada, kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus birliklerinin çekilmesiyle Kiev bölgesinde şu ana kadar 410 sivilin cesedinin bulunduğunu belirtti. Başsavcı Venediktova olayın tanıkları ve mağdurların tespiti, fotoğraf ve görüntülü kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını açıklayarak 'Bu hassas ve özen gerektiren bir iş. İnsanlar, tarifsiz bir dehşete tanık oldular, korkuyorlar, yorgunlar ve öldürülüyorlar. Burada da her şeyi doğru bir şekilde kayıt altına almak ve suçluyu bulup cezalandırma imkanını kaybetmemek için zaman ve profesyonel bir yaklaşım gerekiyor' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Ayrıca Venediktova, kurtarılan bölgelerin her karesinde çalışmaların yapıldığını belirterek, adli müfettiş, patlayıcı madde teknisyenleri, kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları ve doktorların da saha incelemelerinde yer aldığını ifade etti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekiplerinin de çalışmalara liderlik ettiğini belirten Venediktova, 'Düşmanlar kasaba ve köyleri mayınladı, çok sayıda patlamamış mühimmat kaldı' dedi.

Şu anda sadece Bucha bölgesinde 50'den fazla Ulusal Polis memuru ve savcının acil soruşturma eylemleri yürüttüğünü ifade eden Venediktova, Kiev ve Çernihiv bölgelerinin tüm kurtarılmış yerleşim yerlerinde de benzer çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 'BUCHA' AÇIKLAMASI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Bucha'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddiaları yalanlamış ve bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini belirtmişti.

Ukrayna Başsavcısı Venediktova Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
Ukrayna Başsavcısı Venediktova Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu
Ukrayna Başsavcısı Venediktova Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu

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Ukrayna Başsavcısı Venediktova: 'Kiev bölgesinde sivillere ait 410 ceset bulundu' Ukrayna Başsavcısı Venediktova: 'Kiev bölgesinde sivillere ait 410 ceset bulundu' Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu

Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Başsavcısı Venediktova Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Başsavcısı Venediktova Kiev bölgesinde 410 sivil cesedi bulundu - Son Dakika
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