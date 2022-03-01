Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu

01.03.2022 05:31

- Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Rus hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

- Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu

KİEV - Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Rus hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın topraklarına saldırısına karşı gösterdiği direnişle tüm dünyadan övgüler alan Ukrayna, Rusya'ya ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Rusya'ya ait önemli silahların ve hava savunma sistemlerinin imha edildiği ifade edildi. Yaptığı açıklamada Bakanlık, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'nin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı.

Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu
Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemlerini vuruldu

YORUMLAR
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Türkiye, Ukrayna, SİHA, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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