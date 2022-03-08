Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti

08.03.2022 09:02

Ukrayna ordusu tarafından, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus mevzilerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Ukrayna ordusu tarafından, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus mevzilerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın topraklarına saldırısına karşı gösterdiği direnişle tüm dünyadan övgüler alan Ukrayna, Rusya'ya ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rusya'ya ait mevzilerin imha edildiği ifade edildi. Açıklamada, Ukrayna'daki Rus mevzilerinin Bayraktar TB2 ile imha edilme anlarına ait görüntüler yayınlandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti

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Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini imha etti! Saniye saniye kamerada

Türkiye, Ukrayna, SİHA, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Bayraktar TB2 ile Rus mevzilerini imha etti - Son Dakika


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