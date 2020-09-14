Ukrayna, Belarus sınırını güçlendirme kararı aldı - Son Dakika

Belarus'ta devam eden siyasi gerilim nedeniyle bazı muhalif isimlerin Ukrayna sınırından geçmesi üzerine Kiev yönetimi, Belarus sınırını güçlendirme kararı aldı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından sular durulmuyor. Muhalifler seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle destekçilerini sokağa çağırarak protesto gösterilerinin fitilini ateşlemişti. Çatışmalarda şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Seçimden kısa süre sonra muhalefetten Veronika Tsepkalo ve Devlet Başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya ülkeyi terk etti. Tikhanovskaya kaçtığı Litvanya'dan hala taraftarlarını yönlendirmeye devam ederken, ülkede muhalefetin önemli siyasi isimleri olan Maria Kolesnikova, beraberindeki Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov, Ukrayna'ya sığınmak için Belarus-Ukrayna sınırına geldi. Karmaşık bir operasyon ile sınıra gelen Rodnenkov ve Kravtsov Ukrayna'ya geçmeyi başarırken, Maria Kolesnikova ise sınırda yakalandı. Belarus Sınır Muhafızları tarafından alınan Kolesnikova, başkent Minsk'e götürülerek mahkemeye çıkarıldı. Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov ise Ukrayna makamlarınca halen gözaltında tutuluyor.

Ukrayna'dan sınır güvenliğini arttırma kararı

Belarus'ta yaşanan gerilim ile birlikte ülkenin muhalif isimlerinin Ukrayna'ya kaçma girişimlerinin ardından Ukrayna Devlet Sınır Muhafızlığı Servisi tarafından önemli bir açıklama geldi. Belarus sınırında yaşanan sorunlar nedeniyle güvenlik önlemlerinin arttırılması yönünde karar alındığı belirtilerek, "Belarus sınırının güçlendirilmesi için bölgeye ek dozer ve ekipman gönderilirken, ayrıca köpekli muhafız birimlerine ek kuvvetler görevlendirilmiştir. Ayrıca sınır hattı boyunca havadan insansız hava araçları başta olmak üzere başka hava araçlarıyla da sınır kontrolleri yapılıyor" denildi. Açıklamada, söz konusu önlemlerin yanında sınır hattında bulunan nehirlere ek olarak 27 güvenlik botu gönderildiği de belirtildi. - KİEV