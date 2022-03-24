Ukrayna bir Rus tankını imha etti - Son Dakika
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Ukrayna bir Rus tankını imha etti

24.03.2022 12:07

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusuna ait bir tankın vurularak imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusuna ait bir tankın vurularak imha edildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 29 gündür devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerine ait bir tankın imha edildiğini açıkladı. İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde yol kenarında bekleyen Rus zırhlısının vurulduktan sonra alev topuna döndüğü görüldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusuna ait 530 tank, bin 597 zırhlı araç, 280 topçu sistemi ve 82 çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna bir Rus tankını imha etti
Ukrayna bir Rus tankını imha etti

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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