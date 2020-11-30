Ukrayna: "Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak" - Son Dakika

Ukrayna: "Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak"

30.11.2020 17:39
Ukrayna:

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava aracının (İHA) yakında teslim alacaklarını duyurdu.

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava aracının (İHA) yakında teslim alacaklarını duyurdu.

Ukrayna'nın ASELSAN'ı olarak bilinen UKROBORONPROM Başkanı İgor Fomenko yaptığı açıklamada, "Bir sene içinde kendi üretimimiz Bayraktar benzeri insansız hava aracımız Sokol-300'ü teslim almayı planlıyoruz. Çok önemli bir proje ve inşallah gerçeğe dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, bir açıklama yapmış ve 2021 yılında Türkiye'den 5 adet İHA daha satın alacaklarını duyurmuştu. Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu, 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra 2 de İHA kontrol merkezi Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti.

LİBYA, SURİYE VE KARABAĞ'DA BAYRAKTAR İHA'LARIN BÜYÜK BAŞARISI

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Türkiye yapımı İHA'ların Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da ciddi şekilde olayların seyrini değiştirdiği ve Rusya'ya ait Pantsir-S1 tipi hava savunma sistemlerini de imha ettiği altı çizilen detaylar arasında yer almıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Ukrayna: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Ukrayna: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Ukrayna: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Ukrayna: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Bayraktar, Karabağ, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Salgınla mücadelede toplumda her 4 kişiden 3'ü tam kapatma istiyor EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı Kadir Şeker'in babası: Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı
Türk SİHA'ları ABD gündeminde: Biden hükümeti için büyük bir dış politika sınavı Türk SİHA'ları ABD gündeminde: Biden hükümeti için büyük bir dış politika sınavı         
18:14
TCDD'nin itirazı üzerine Marmaray'da aktarma kaldırıldı TCDD'nin itirazı üzerine Marmaray'da aktarma kaldırıldı         
17:58
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı         
17:08
Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı Messi, attığı golü Maradona'nın Newell's formasıyla kutlayarak efsaneyi andı         
16:46
Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:32
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez         
14:25
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 18:27:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna: "Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei