Ukrayna birlikleri, Kiev'e saldırmaya hazırlanan Rus tanklarını imha etti - Son Dakika

- Ukrayna birlikleri, Kiev'e saldırmaya hazırlanan Rus tanklarını imha etti

KİEV - Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya, ülkedeki en önemli hedef olan başkent Kiev'e de saldırı için kent dışına yığınak yapmaya devam ediyor. Kiev'in kent dışında binlerce asker ve askeri araçlarla yığınaklar yapan Rus ordusu, halen sevkiyatlarına devam ederken, bugün düzenlenen sevkiyatlar ise Ukrayna askerlerinin şok baskınlarına hedef oldu. Kiev'in çıkışında Sovyet yapımı BMP-2 tanklarını yürüten Rus ordusu, hiçbir şeyden habersiz yolda ilerlerken Ukrayna askerleri tarafından takip edildi. Ukrayna askerleri görüş açısına giren Rus tanklarını hedef alarak 30 mm çapında top atışları gerçekleştirdi. Önce bir tank isabetli atışla imha edildi ardından arkasındaki bir tank yine top atışlarıyla imha edildi. Neye uğradığını şaşıran Rus askerleri tanklardan çıkarak kaçışmaya başladı. Konvoyda bulunan bir tank ise panik yapıp kontrolden çıkarak boş bir araziye daldı. Diğer tanklar ise Ukrayna askerlerinin hedefi olmamak için park haline geçti. Ukrayna askerleri ile Rus askerleri arasında çıkan çatışmada Rus askerlerin ağır kayıplar verdiği, tankçı birliklerinin ise Ukrayna askerleri tarafından püskürtülerek geri döndüğü öğrenildi.