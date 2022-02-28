Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: "Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir "BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil... - Son Dakika
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Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: "Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir "BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil...

28.02.2022 01:48

- Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: "Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir " BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil toplantı gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konusunda düzenlenen toplantıda, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere...

- Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: " Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir "

BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil toplantı gerçekleşecek

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna konusunda düzenlenen toplantıda, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere yarın konseyi acil toplantıya çağırdı. Toplantı sırasında Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya'yı Ukrayna'da soykırım yapmakla suçlayarak, "Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçti. BMGK temsilcileri, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere düzenlene toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, ABD, Norveç, Arnavutluk, İngiltere, Fransa ve İrlanda'nın çağrısı üzerine yarın tekrar BMGK'da, Ukrayna'daki insani krizin görüşülmesi için acil toplantı kararı alındı. Konsey üyeleri tarafından gerçekleşen toplantıda konuşan Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya'ya karşı önemli açıklamalarda bulundu. Rusya - Ukrayna barış müzakerelerinin Belarus'ta yapılacak olmasını eleştiren Kislitsa, "Belarus, Ukrayna'ya yönelik saldırılara dahil olmuştur. Rusya'nın başlattığı saldırılara en başından beri Belarus toprakları Rus askerleri için topraklarını açmıştır. Bugün Jetamir kentindeki havaalanına İskender füzelerini atıldığını, bu füzelerin Belarus'tan ateşlendiğini görmekteyiz. Bu nedenle Belarus sınırında müzakerelerin yapılacak olması, saldırganın Belarus sınırında bu füzeleri fırlatması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Rusya, soykırımdan sorumlu tutulmalı

Rusya'nın Ukrayna'da soykırım yaptığını ve Lahey'deki adalet divanına başvuracaklarını dile getiren Kislitsa, "Ukrayna, Uluslararası adalet divanına başvuracaktır. Bu bağlamda Rusya'ya ihtiyati tedbirler talep edecektir. Söz konusu bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağız. Rusya'nın yasadışı saldırılarına Ukrayna'da son vermesi gerekiyor. Rusya bu saldırgan tutumu için Lahey'de sorumlu tutulmalı. Tüm acil ihtiyati tedbirlerin soykırım konvansiyonu dahilinde ele alınması gerekiyor. Biliyorsunuz soykırıma dahil konvansiyon uluslar arası anlaşmalarda en önemli anlaşmalardan bir tanesi ve ikinci dünya savaşı sırasında uluslar tarafından imzalanmış bir anlaşmadır. Dolayısıyla Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir ve bir soykırım işlenmektedir. Bu nedenle Ukrayna'ya yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Özellikle Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Ukrayna davası bir yalana ve uluslararası hukukun ihlaline dayalıdır. Bunun derhal durdurulması gerekir. Ukrayna halkı direndikçe Rusya'nın yalanları gün ışığına çıkacaktır. Rusya'nın uluslararası hukuku ihlali bir kez daha teyit edilmiş olacaktır. Ukrayna, Rusya'nın uluslararası camiada sorumlu tutulmasını sağlayacaktır" dedi.

Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil...
Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil...
Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil...

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Soykırım, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: 'Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir 'BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: "Rusya, soykırım konvansiyonu dahilinde anlaşmayı ihlal etmektedir "BMGK'da yarın Ukrayna konusunda acil... - Son Dakika
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