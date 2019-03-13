Son Dakika Haberleri: Ukrayna "Boeing 737 Max"Lere Hava Sahasını Kapattı

Ukrayna "Boeing 737 Max"Lere Hava Sahasını Kapattı

1 saat önce

Ukrayna, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Ukrayna
Ukrayna, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Ukrayna Devlet Havacılık Hizmetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir amaçlı karar alındığı bildirildi.

Ukrayna'nın "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'dan giden ve Ukrayna üzerinden B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların uçuşları geçici olarak yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu uçakların ticari amaçlı olmayan uçuşlara yasaklanmadığı belirtildi.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Etiyopya, Ukrayna, Boeing 737, Güncel
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