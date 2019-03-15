Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Boeing 737 Uçaklarına Hava Sahasını Kapattı

Ukrayna, Boeing 737 Uçaklarına Hava Sahasını Kapattı

32 dakika önce

Ukrayna Devlet Havayolları, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarına Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyurdu.

Ukrayna, Boeing 737 Uçaklarına Hava Sahasını Kapattı, System.String[]
Ukrayna Devlet Havayolları, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarına Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyurdu.

Ukrayna Devlet Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarına Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Düşme sebebi halen araştırılan Boeing 737-8 MAX uçağının trajik olayıyla ilişkin olarak, Boeing 737-8 ve Boeing 737-9 uçaklarının Ukrayna hava sahasına girmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son 5 ayda 2 defa düşen Boeing 737 tipi uçaklara Ukrayna'nın yanı sıra İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Avustralya, Çin, Brezilya, Arjantin, Malezya, Endonezya, Hindistan, Singapur, Meksika, Güney Kore, Etiyopya, Güney Afrika, Vietnam, Cayman Adaları, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde hava sahasını kapatmıştı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:42 Kaynak: İHA

Etiyopya, Ukrayna, Boeing 737, Güncel
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