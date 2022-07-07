Ukrayna Bu Sene 60 Milyon Ton Tahıl Hasat Edecek - Son Dakika
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Ukrayna Bu Sene 60 Milyon Ton Tahıl Hasat Edecek

07.07.2022 10:50
Ukrayna Bu Sene 60 Milyon Ton Tahıl Hasat Edecek

KİEV, 7 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Tarım Bakanı Yardımcısı Markiyan Dmytrasevych ülkenin tahıl hasadının bu sene 60 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

KİEV, 7 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanlığı tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Tarım Bakanı Yardımcısı Markiyan Dmytrasevych ülkenin tahıl hasadının bu sene 60 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. İsviçre'nin Lugano şehrindeki Ukrayna-İsviçre İş Merkezi'ne hitap eden Dmytrasevych, Ukrayna'nın depolama tesislerini boşaltmak amacıyla bu seneki hasattan 30 milyon ton ile 40 milyon ton arasında tahıl ihraç etmesi gerektiğini söyledi. Dmytrasevych, depolama altyapısına zarar veren ve Karadeniz üzerinden ihracatı engelleyen Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle Ukrayna'nın Ekim sonuna kadar 10-15 milyon ton tahıl depolama kapasitesinden yoksun kalacağını söyledi. Yerel makamlara göre ülkede hala geçen seneki hasattan elde edilen ve ihracat için bekleyen 18 milyon ton tahıl ve yağlı tohum var.

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Kaynak: Xinhua

Bekir Pakdemirli, İsviçre, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Bu Sene 60 Milyon Ton Tahıl Hasat Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna Bu Sene 60 Milyon Ton Tahıl Hasat Edecek - Son Dakika
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