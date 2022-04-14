Ukrayna: "Buça'da İşlenen Suçların Faillerini Yargılayacağız" - Son Dakika
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Ukrayna: "Buça'da İşlenen Suçların Faillerini Yargılayacağız"

14.04.2022 09:44

Ukraynalı yetkililer, Buça kentinde öldürülen çok sayıda sivilin cesetlerini bulmaya ve kimlik tespitine devam ediyor.

Ukraynalı yetkililer, Buça kentinde öldürülen çok sayıda sivilin cesetlerini bulmaya ve kimlik tespitine devam ediyor. Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Buça'da çok sayıda sivilin öldürüldüğünün ortaya çıkması, küresel bir tepkiye yol açtı. Moskova suçlamaları reddediyor ve Ukrayna'yı adını karalamaya çalışmakla suçluyor. Ukrayna, Rusya'yı soykırımla suçlarken ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş suçlarıyla yargılanması çağrısında bulundu

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Buça'da İşlenen Suçların Faillerini Yargılayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: "Buça'da İşlenen Suçların Faillerini Yargılayacağız" - Son Dakika
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