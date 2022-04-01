Ukrayna: Buça kenti Rus askerlerinden kurtarıldı - Son Dakika
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Ukrayna: Buça kenti Rus askerlerinden kurtarıldı

01.04.2022 19:36
Ukrayna: Buça kenti Rus askerlerinden kurtarıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını duyurdu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında yer alan Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatolyi Fedoruk, kentin Rus askerlerinden kurtarıldığını duyurdu.

Fedoruk, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna askerlerinin Buça'yı kurtarma mücadelesinin zaferle sonuçlandığını bildirdi.

Buça kentinin "Rus işgal güçlerinden" kurtarıldığını duyuran Fedoruk, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimiz Kiev bölgesinde büyük bir zafer elde etti. ve biz büyük zaferin Ukrayna genelinde olmasını bekleyeceğiz." dedi.

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Ukrayna, Medya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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