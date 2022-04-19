Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak - Son Dakika
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Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

19.04.2022 10:28
Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün de açılmayacağını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün de açılmayacağını duyurdu.

Vereşçuk, Telegram hesabından "Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Donbas'ta yoğun bombardıman devam ediyor. Mariupol'da Ruslar siviller için Berdyansk yönünde bir koridor sağlamayı reddediyor. Herson ve Harkiv bölgelerinde insani koridorların açılması konusunda zorlu müzakerelere devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Son 2 günde Rusların Donbas'taki saldırıları artarken, Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorlar üzerinde anlaşma sağlanamıyor.

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Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

Başbakan Yardımcısı, Telegram, Ukrayna, Donbas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak - Son Dakika


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