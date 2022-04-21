Ukrayna: Bugün Mariupol'dan insanları kurtarmak mümkün olmadı - Son Dakika
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Ukrayna: Bugün Mariupol'dan insanları kurtarmak mümkün olmadı

21.04.2022 22:54
Ukrayna: Bugün Mariupol'dan insanları kurtarmak mümkün olmadı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Mariupol'da memnun olunacak bir şey yok. Her şey çok zor gidiyor. Ruslar, karmaşık, kaotik, yavaş ve elbette sahtekar ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların dün ilk kez Mariupol'dan doğrudan Zaporojiya'ya çıkabilmesinin umut verici olduğunu belirten Vereşçuk, şunları kaydetti:

"Bugün (21 Nisan'da) tahliyelerini bekleyen Mariupol sakinlerinden özür dileriz. Toplanma noktasına saldırı başlaması nedeniyle koridoru kapatmak zorunda kaldık."

Vereşçuk, Ukrayna'nın Mariupol sakinlerini işgal edilen şehirden çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğini de kaydetti.

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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