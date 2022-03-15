Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı - Son Dakika
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Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı

15.03.2022 11:07
Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 15 Mart'ta sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 15 Mart'ta sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi.

Vereşuk, yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açılmasına karar verildiğini belirterek, "Aynı zamanda söz konu su koridorlar üzerinden Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol'e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor." dedi.

İnsani yardım araçlarının dönüşte Mariupol'deki kadın ve çocukları Zaporojiye kentine tahliye edeceği bilgisini paylaşan Vereşuk, ayrıca Kiev bölgesindeki birçok köyden sivillerin güvenli bölgelere çıkarılacağını kaydetti.

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı - Son Dakika


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