Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

18.04.2022 11:29
Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve koridorların bugün açılmayacağını duyurdu.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün maalesef insani koridorlar olmayacak. Dün Mariupol, Berdyansk, Tokmak, Energodar koridorları için uzun ve zorlu görüşmeler yaptık. Herson ve Luhansk bölgeleri için de müzakereler yapıldı. Ama Ruslar bombalamayı ve insani koridorları engellemeyi sürdürüyor. Güvenlik nedeniyle bugün insani koridorların açılmamasına karar verildi." bilgisini paylaştı.

Ukrayna dün de insani koridorlar üzerinde Rusya ile anlaşma sağlayamamıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna'da son 24 saatte 1499 sivil güvenli bölgelere taşındı Ukrayna'da son 24 saatte 1499 sivil güvenli bölgelere taşındı

Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Telegram, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:13 "Zimem Defteri" geleneği Elazığ'da yüzleri güldürdü: İhtiyaç sahibi vatandaşların borçları sıfırlandı
11:10 2 polisi vuran şüpheli ve babası tutuklandı! İfadesi de en az yaptıkları kadar inanılmaz: Kaçmak için yaptım
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement