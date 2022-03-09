Ukrayna, bugünkü geçici ateşkeste açılan insani koridorları açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, bugünkü geçici ateşkeste açılan insani koridorları açıkladı

09.03.2022 12:06
Ukrayna, bugünkü geçici ateşkeste açılan insani koridorları açıkladı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya ile bugün birçok bölgede insani koridorların açılması yönünde anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya ile bugün birçok bölgede insani koridorların açılması yönünde anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Vereşuk, düzenlediği basın toplantısında, bugün Rusya'dan, daha önce Kiev'in önerdiği güzergahlar üzerinde anlaşma sağlandığına ilişkin olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Bu nedenle saat 09.00 ila 21.00 arasında ateşkes ilan edildiğini aktaran Vereşuk, insanları çıkarmak için birçok bölgede "yeşil" koridorların açılacağını bildirdi.

Vereşuk, söz konusu insani koridorların ise Energodar-Zaporojiye, Sumi-Poltova, İzyum-Lozovaya, Mariupol-Zaporojiye, Volnovaha-Pokrovsk, Vorzel, Borodyanka, Buça, İrpin, Gastomel-Kiev güzergahlarında açılacağını dile getirdi.

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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