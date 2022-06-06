Ukrayna, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi - Son Dakika
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Ukrayna, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi

06.06.2022 13:43
Ukrayna, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi

Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaly Moskalenko, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi.

Ukrayna'nın Sofya Büyükelçisi Vitaly Moskalenko, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi.

Bulgaristan televizyon kanalı BTV'ye konuşan Moskalenko, "Nasıl kullanıldığını bildiğimiz eski Sovyet silahlarına, obüslere ve füze sistemlerine ihtiyacımız var." dedi.

3 Haziran'da, resmi bir belgeyle Bulgaristan'dan Ukrayna için silah istediğini aktaran Moskalenko, Savunma Bakanlığı gibi kurumlara da çağrı yapacağını bildirdi.

???????Moskalenko, Ukrayna'dan gelen 80 tankın da Bulgaristan'da tamir edileceğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu talebe henüz yanıt vermedi.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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