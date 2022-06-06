3 Haziran'da, resmi bir belgeyle Bulgaristan'dan Ukrayna için silah istediğini aktaran Moskalenko, Savunma Bakanlığı gibi kurumlara da çağrı yapacağını bildirdi.

Bulgaristan televizyon kanalı BTV'ye konuşan Moskalenko, "Nasıl kullanıldığını bildiğimiz eski Sovyet silahlarına, obüslere ve füze sistemlerine ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna, Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi - Son Dakika

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